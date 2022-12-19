Замминистра: В Азербайджане серьезная нехватка специалистов в области ИКТ

Сегодня в Азербайджане ощущается серьезная нехватка специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Сегодня в Азербайджане ощущается серьезная нехватка специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в ряде сфер имеются серьезные проблемы, связанные с кибербезопасностью, криптографией и искусственным интеллектом.

Замминистра отметил, что назрела необходимость в подготовке специалистов в этих областях: "Сегодня существует большой спрос на эти специальности. Проблема актуальна не только в Азербайджане, но и во всем мире. Серьезная нехватка ИКТ специалистов наблюдается и в США. Наша цель - подготовка специалистов в этой области и создание конкурентоспособной продукции".