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Замминистра: В Азербайджане серьезная нехватка специалистов в области ИКТ

Замминистра: В Азербайджане серьезная нехватка специалистов в области ИКТ Сегодня в Азербайджане ощущается серьезная нехватка специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ
19 декабря 2022 г. 12:13
Замминистра: В Азербайджане серьезная нехватка специалистов в области ИКТ

Сегодня в Азербайджане ощущается серьезная нехватка специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в ряде сфер имеются серьезные проблемы, связанные с кибербезопасностью, криптографией и искусственным интеллектом.

Замминистра отметил, что назрела необходимость в подготовке специалистов в этих областях: "Сегодня существует большой спрос на эти специальности. Проблема актуальна не только в Азербайджане, но и во всем мире. Серьезная нехватка ИКТ специалистов наблюдается и в США. Наша цель - подготовка специалистов в этой области и создание конкурентоспособной продукции".

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan has serious shortage of ICT specialists
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanda İKT sahəsində ciddi mütəxəssis qıtlığı var"

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