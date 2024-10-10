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Замминистра Узбекистана: Странам нужны совместные инвестиционные проекты в сфере ИКТ

Замминистра Узбекистана: Странам нужны совместные инвестиционные проекты в сфере ИКТ Необходимо реализовать совместные инвестиционные проекты в области ИКТ между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.
ИКТ
10 октября 2024 г. 13:08
Замминистра Узбекистана: Странам нужны совместные инвестиционные проекты в сфере ИКТ

Необходимо реализовать совместные инвестиционные проекты в области ИКТ между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олимжон Умаров заявил на Инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding в Баку.

По его словам, региональное сотрудничество в сфере информационных технологий представляет важное значение для Узбекистана.

"Речь идет о стартапах и цифровых проектах. Важно также устранить все препятствия, которые мешают развитию цифровой сферы", - отметил замминистра.

Умаров подчеркнул, что странам необходимо совершенствовать свое законодательство и разработать региональные программы, в рамках которых будет осуществляться обмен информацией и обучение в области информационных технологий.

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Версия на английском языке Uzbek deputy minister: ICT sector needs joint investment projects
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı nazir müavini: “İKT sahəsində birgə investisiya layihələrinə ehtiyac var”

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