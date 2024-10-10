Замминистра Узбекистана: Странам нужны совместные инвестиционные проекты в сфере ИКТ

Необходимо реализовать совместные инвестиционные проекты в области ИКТ между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Необходимо реализовать совместные инвестиционные проекты в области ИКТ между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олимжон Умаров заявил на Инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding в Баку.

По его словам, региональное сотрудничество в сфере информационных технологий представляет важное значение для Узбекистана.

"Речь идет о стартапах и цифровых проектах. Важно также устранить все препятствия, которые мешают развитию цифровой сферы", - отметил замминистра.

Умаров подчеркнул, что странам необходимо совершенствовать свое законодательство и разработать региональные программы, в рамках которых будет осуществляться обмен информацией и обучение в области информационных технологий.