Замминистра: Турция заинтересована в расширении азербайджанских стартапов

Как сообщает Report, об этом cсказал замминистра промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир, касаясь TEKNOFEST Azerbaijan и состоявшегося в рамках фестиваля стартап-саммита Take Off Baku.

По его словам, стартап-саммит в рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan - очень важное мероприятие: "Миром правят технологические компании, технологические стартапы. Для нас важно, чтобы стартапы братского и дружественного Турции Азербайджана и все стартапы, работающие на благо мирового сообщества, расширяли работу, встречались с инвесторами и предлагали решения проблем в этой сфере".

М.Ф.Каджир добавил, что очередной Take Off состоится в Стамбуле. Он выразил уверенность, что Take Off посодействует новому сотрудничеству, и будут созданы успешные стартап-истории: "Очередной Take Off состоится в Стамбуле. Take Off, прошедший в этом году в Азербайджане, стал 4-ым по счету с 2018 года саммитом, пятый пройдет в 2022 году в Стамбуле".

Отметим, что 26-29 мая в Азербайджане прошел Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan. Фестиваль посетили более 300 тыс. человек.