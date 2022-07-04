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Замминистра: Существуют серьезные угрозы Азербайджану в киберпространстве

Замминистра: Существуют серьезные угрозы Азербайджану в киберпространстве "Сегодня существуют серьезные угрозы Азербайджанскому государству в киберпространстве, и борьба с этими угрозами – приоритет для государства. Для достижения этой цели в Азербайджане необходимо сформировать серьезный кадровый потенциал. Учрежденный Центр к
ИКТ
4 июля 2022 г. 14:13
Замминистра: Существуют серьезные угрозы Азербайджану в киберпространстве

"Сегодня существуют серьезные угрозы Азербайджанскому государству в киберпространстве, и борьба с этими угрозами – приоритет для государства. Для достижения этой цели в Азербайджане необходимо сформировать серьезный кадровый потенциал. Учрежденный Центр кибербезопасности будет служить именно этой цели".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов.

По его словам, в Азербайджанском центре кибербезопасности планируется подготовка около 1000 специалистов, подготовка которых охватит примерно 3 года.

Отметим, что в рамках визита в Израиль делегации во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым 30 июня между Службой электронной безопасности при министерстве и известным израильским Университетом Технион было подписано соглашение.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan still facing severe threats in cyberspace
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycana qarşı bu gün də kiberfəzada ciddi təhdidlər var”

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