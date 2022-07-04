Замминистра: Существуют серьезные угрозы Азербайджану в киберпространстве

"Сегодня существуют серьезные угрозы Азербайджанскому государству в киберпространстве, и борьба с этими угрозами – приоритет для государства. Для достижения этой цели в Азербайджане необходимо сформировать серьезный кадровый потенциал. Учрежденный Центр к

"Сегодня существуют серьезные угрозы Азербайджанскому государству в киберпространстве, и борьба с этими угрозами – приоритет для государства. Для достижения этой цели в Азербайджане необходимо сформировать серьезный кадровый потенциал. Учрежденный Центр кибербезопасности будет служить именно этой цели".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов.

По его словам, в Азербайджанском центре кибербезопасности планируется подготовка около 1000 специалистов, подготовка которых охватит примерно 3 года.

Отметим, что в рамках визита в Израиль делегации во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым 30 июня между Службой электронной безопасности при министерстве и известным израильским Университетом Технион было подписано соглашение.