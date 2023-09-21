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Замминистра: "Стратегия экономики нового поколения" реализуется с применением современных технологий

Замминистра: "Стратегия экономики нового поколения" реализуется с применением современных технологий "Стратегия экономики нового поколения" в Азербайджане реализуется с применением таких технологий, как Big data, искусственный интеллект, "интернет вещей", цифровой маркетинг, а также дронов и других инструментов, необходимых для развития цифровой экономик
ИКТ
21 сентября 2023 г. 13:00
Замминистра: Стратегия экономики нового поколения реализуется с применением современных технологий

"Стратегия экономики нового поколения" в Азербайджане реализуется с применением таких технологий, как Big data, искусственный интеллект, "интернет вещей", цифровой маркетинг, а также дронов и других инструментов, необходимых для развития цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на конференции ”Международные дни кибербезопасности" (ICSD 2023) в Баку.

Замминистра назвал одной из важных задач развитие кадрового потенциала в сфере кибербезопасности в Азербайджане. По его словам, в стране разработана необходимая нормативно-правовая база для достижения поставленных целей в области кибербезопасности.

С.Мамедов напомнил, что в 2022 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была утверждена новая "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”.

"В соответствии с планом мероприятий данной стратегии при Министерстве экономики создана рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой "Стратегии цифрового развития", а также эффективной координацией работ, проводимых с целью развития этой области в нашей стране", - сказал он.

По словам С.Мамедова, проектная документация уже передана членам рабочей группы, в которую входят представители 17 различных структур и ведомств, в том числе Министерства экономики.

Замминистра добавил, что в настоящее время в Восточном Зангезуре и Карабахе проводятся масштабные работы по реконструкции: "Цель - интеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны. В этой связи меры по цифровизации также выходят на первый план. Для развития цифровой экономики крайне важным является обеспечить кибербезопасность", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy minister: “New Generation Economy Strategy” being implemented using modern technologies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Yeni Nəsil İqtisadiyyat Strategiyasının əsas istiqamətləri açıqlanıb 

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