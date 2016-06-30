​Замминистра: Спутник Azerspace-1 занимает свою нишу на рынке

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Телекоммуникационный спутник Azerspace-1 уже занимает свою нишу на мировом рынке соответствующих услуг. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Он напомнил, что во время Европейских игр в Баку в прошлом году Azerspace-1 был одним из четырех спутников, транслирующих международные соревнования.

По словам замминистра, сейчас идет работа над проектом Azerspace-2 – второго телекоммуникационного спутника Азербайджана. Запуск спутника на орбиту ожидается в 2017 году.