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    ​Замминистра: Спутник Azerspace-1 занимает свою нишу на рынке

    Azerspace-2 будет запущен на орбиту в 2017 году

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Телекоммуникационный спутник Azerspace-1 уже занимает свою нишу на мировом рынке соответствующих услуг. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

    Он напомнил, что во время Европейских игр в Баку в прошлом году Azerspace-1 был одним из четырех спутников, транслирующих международные соревнования.

    По словам замминистра, сейчас идет работа над проектом Azerspace-2 – второго телекоммуникационного спутника Азербайджана. Запуск спутника на орбиту ожидается в 2017 году. 

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