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Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам

Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам В следующем году будет разработана и вынесена на обсуждение законодательная база по стартапам.
ИКТ
10 декабря 2021 г. 14:34
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
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В следующем году будет разработана и вынесена на обсуждение законодательная база по стартапам.

Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

"Пока мы не можем представить подробную информацию о законодательной базе, однако в настоящее время над этим законодательством работают более 10 структур", - сказал замминистра.

В настоящее время описание, характеристику и критерии создания стартапа в действующем законодательстве можно найти в Налоговом кодексе и в “Критериях определения стартапа”, утвержденных постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года. Лица, претендующие на получение сертификата стартапа, должны быть субъектом микро- или малого предпринимательства, иметь не более 49% в юридическом лице учредителей, являющихся субъектами среднего и (или) крупного предпринимательства, а также быть налогоплательщиком-резидентом. Сертификат стартапа освобождает предпринимателя от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности сроком на 3 года.

Отметим, что правительство Азербайджана намерено создать альтернативу знаменитой “Силиконовой долине” США - “Абшеронскую долину”.

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Версия на английском языке Legislative base on startups underway, says Rovshan Rustamov
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Gələn il startaplarla bağlı qanunvericilik müzakirəyə çıxarılacaq"

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