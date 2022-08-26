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Замминистра рассказал о важности "Азеркосмоса" в изучении пожаров

Замминистра рассказал о важности "Азеркосмоса" в изучении пожаров "Космическое агентство "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта сыграло большую роль в изучении пожаров, возникших в Азербайджане в этом месяце".
ИКТ
26 августа 2022 г. 11:52
Замминистра рассказал о важности Азеркосмоса в изучении пожаров

"Космическое агентство "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта сыграло большую роль в изучении пожаров, возникших в Азербайджане в этом месяце".

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

"В результате спутниковых мониторингов удалось оценить масштабы пожаров и спрогнозировать их дальнейшее распространение", - отметил замминистра.

По его словам, в Азербайджане пожары охватили территорию в 5 300 гектаров, из которых 1 600 гектаров составили лесные массивы.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Yanğınların tədqiq edilməsində "Azərkosmos"un böyük rolu oldu"

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