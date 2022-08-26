Замминистра рассказал о важности "Азеркосмоса" в изучении пожаров

"Космическое агентство "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта сыграло большую роль в изучении пожаров, возникших в Азербайджане в этом месяце".

"Космическое агентство "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта сыграло большую роль в изучении пожаров, возникших в Азербайджане в этом месяце".

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

"В результате спутниковых мониторингов удалось оценить масштабы пожаров и спрогнозировать их дальнейшее распространение", - отметил замминистра.

По его словам, в Азербайджане пожары охватили территорию в 5 300 гектаров, из которых 1 600 гектаров составили лесные массивы.