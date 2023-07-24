Замминистра: Назрела необходимость проактивного подхода в области кибербезопасности

"Мы все понимаем критическую важность кибербезопасности, и поэтому назрела необходимость проактивного подхода в области кибербезопасности".

"Мы все понимаем критическую важность кибербезопасности, и поэтому назрела необходимость проактивного подхода в области кибербезопасности".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на Дне выпускника Азербайджанского центра кибербезопасности.

По его словам, кибербезопасность уже стала вопросом национальной безопасности: "Кибербезопасность должна быть неотъемлемой частью стратегического планирования. В связи с этим большое значение имеет Азербайджанский центр кибербезопасности, где мы проводим первый День выпускника. В этом центре, созданном при поддержке израильского университета Технион, мы планируем в ближайшие три года обучить около 1 000 специалистов. В центр поступили заявки от 2 300 человек. Из них мы выбрали 60 человек, среди которых 14 девушек".