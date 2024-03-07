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Замминистра: На освобожденных территориях обеспечен доступ к услугам связи

Замминистра: На освобожденных территориях обеспечен доступ к услугам связи
ИКТ
7 марта 2024 г. 12:34
Замминистра: На освобожденных территориях обеспечен доступ к услугам связи

Жилые дома, офисы и административные здания на освобожденных территориях Азербайджана обеспечены доступом к услугам связи.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы "Технологии и инновации" Самир Мамедов заявил на конференции "Экономические реформы и современные вызовы для улучшения бизнес-среды" в Баку.

Министр сказал о прокладке оптико-волоконных линий связи Шуша-Ханкенди, Ханкенди-Ходжалы, Агдам-Ходжалы-Ханкенди, Агдам-Барда, Бейлаган-Физули-Шуша, Горадиз-Шюкюрбейли, Ходжавенд-Ханкенди.

"На освобожденных территориях задействовано около 300 базовых станций мобильной радиосвязи. Зона покрытия сети 2G составляет 90%, 3G - 87%, 4G - 79%. Продолжаются работы по установке базовых станций 4-го поколения LTE", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə rabitə xidmətinə çıxış təmin edilib

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