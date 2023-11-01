О нас

Замминистра: До конца года фибероптический интернет охватит 55% территории Азербайджана

Замминистра: До конца года фибероптический интернет охватит 55% территории Азербайджана До конца 2023 года фибероптический интернет будет охватывать 55% территории Азербайджана.
ИКТ
1 ноября 2023 г. 12:44
Замминистра: До конца года фибероптический интернет охватит 55% территории Азербайджана

До конца 2023 года фибероптический интернет будет охватывать 55% территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на панельном обсуждении на тему "Создание инновационной экосистемы", организованном в рамках Форума развития образования в Баку.

"До конца 2024 года вся страна будет охвачена высокоскоростным интернетом. Интернет со скоростью минимум 30 Мбит/с будет доступен даже в отдаленных селах", - добавил он.

Замминистра отметил, что министерство придает большое значение и вопросу цифровизации в сфере образования.

"При поддержке Министерства цифрового развития и транспорта реализуется стипендиальная программа Technest. Благодаря ей на сегодняшний день около 4 000 человек прошли обучение в сфере ИКТ. Почти все они были трудоустроены примерно через 6 месяцев и получают среднюю зарплату в размере 1 300 манатов в месяц. Мы потратили на подготовку каждого из этих специалистов 3 000-3 500 манатов. Эти цифры показывают, за какой период времени вложенный капитал может окупиться", - сказал Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy minister: By year-end, fiber-optic Internet to cover 55% of Azerbaijan’s territory
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan fiberoptik internetlə təchizat sahəsində hədəflərini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi