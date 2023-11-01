Замминистра: До конца года фибероптический интернет охватит 55% территории Азербайджана

До конца 2023 года фибероптический интернет будет охватывать 55% территории Азербайджана.

До конца 2023 года фибероптический интернет будет охватывать 55% территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на панельном обсуждении на тему "Создание инновационной экосистемы", организованном в рамках Форума развития образования в Баку.

"До конца 2024 года вся страна будет охвачена высокоскоростным интернетом. Интернет со скоростью минимум 30 Мбит/с будет доступен даже в отдаленных селах", - добавил он.

Замминистра отметил, что министерство придает большое значение и вопросу цифровизации в сфере образования.

"При поддержке Министерства цифрового развития и транспорта реализуется стипендиальная программа Technest. Благодаря ей на сегодняшний день около 4 000 человек прошли обучение в сфере ИКТ. Почти все они были трудоустроены примерно через 6 месяцев и получают среднюю зарплату в размере 1 300 манатов в месяц. Мы потратили на подготовку каждого из этих специалистов 3 000-3 500 манатов. Эти цифры показывают, за какой период времени вложенный капитал может окупиться", - сказал Мамедов.