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Замминистра: Цифровизация МСП улучшит рейтинг Азербайджана в отчете EGDI

Замминистра: Цифровизация МСП улучшит рейтинг Азербайджана в отчете EGDI 15:47
ИКТ
30 сентября 2024 г. 16:06
Замминистра: Цифровизация МСП улучшит рейтинг Азербайджана в отчете EGDI

Азербайджан, как страна принимающая COP29, придает особое значение продвижению и реализации устойчивых цифровых и инновационных решений.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на презентации "Программы цифровизации МСП".

Он подчеркнул, что динамичные темпы цифровизации в Азербайджане нашли отражение и в международных рейтингах: "Так, в последнем отчете Индекса развития электронного правительства ООН (EGDI) Азербайджан продемонстрировал исторический показатель в рейтинге цифрового развития. Наша страна поднялась на 9 позиций и заняла 74-е место среди 193 стран. Таким образом, Азербайджан впервые включен в категорию стран с "очень высоким EGDI".

По его словам, реализация программы цифровизации МСП также окажет положительное влияние на улучшение показателей Азербайджана в следующем отчете EGDI: "По мере повышения уровня цифровизации в МСП, будут более активно использоваться онлайн-госуслуги. А онлайн-госуслуги являются одним из компонентов индекса EGDI", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's SME digitalization program to boost country's rankings in EGDI report
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "KOB-ların rəqəmsallaşması EGDI hesabatında Azərbaycanın reytinqini artıracaq"

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