Замминистра: Частный сектор не хочет предоставлять интернет-услуги в регионах

Частные интернет-провайдеры в Азербайджане не хотят предоставлять услуги в регионах.

Частные интернет-провайдеры в Азербайджане не хотят предоставлять услуги в регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане" в Баку.

"Сегодня около 700 населенных пунктов не имеют интернет-инфраструктуры. Мы предлагаем частному сектору работать там, но они не заинтересованы, поскольку это экономически не выгодно. Поэтому нагрузка падает на государственных провайдеров", - отметил он.

Кроме того, замминистра сказал, что частные провайдеры используют канализационные колодцы незаконно: "Мы работаем с правоохранительными органами, но часто сталкиваемся с таким незаконным использованием в центре города. Мы также отмечаем низкое качество предоставляемого интернета. Поэтому мы установили стандарт и требуем, чтобы они предоставляли услуги в соответствии с этим стандартом".