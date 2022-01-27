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Замминистра: Частные операторы подключаются к кабельному оборудованию на госбалансе без разрешения

Замминистра: Частные операторы подключаются к кабельному оборудованию на госбалансе без разрешения В Азербайджане различные государственные организации и частные операторы связи пользуются кабельным оборудованием, находящимся на балансе государственных предприятий связи, без разрешения и без оплаты, а содержание этих установок в соответствии с техничес
ИКТ
27 января 2022 г. 11:21
Замминистра: Частные операторы подключаются к кабельному оборудованию на госбалансе без разрешения

В Азербайджане различные государственные организации и частные операторы связи пользуются кабельным оборудованием, находящимся на балансе государственных предприятий связи, без разрешения и без оплаты, а содержание этих установок в соответствии с техническими нормами и ремонт обходятся достаточно дорого.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане" в Баку.

"Телекоммуникационный сектор является одним из самых активных секторов в нашей стране, в этой сфере различные операторы работают в условиях конкуренции. Но и здесь были определенные недочеты. Участники рынка фиксированной и мобильной связи испытывали трудности в регулировании в рамках действующего законодательства и нормативных актов. Это было связано с отсутствием эффективных механизмов государственного регулирования отрасли.

Так, некоторые операторы сотовой связи действовали по лицензиям с истекшим сроком действия, иными словами, без лицензии. В сфере интернет-услуг частные игроки рынка строят инфраструктуру, не отвечающую стандартам, и предлагают интернет-услуги в регионах различными путями. Нет стандарта качества в обслуживании и прокладке линий. С учетом этого, на основе предложений министерства по формированию прогрессивных механизмов государственного регулирования сферы в подчинении министерства создана профессиональная регулирующая организация – Агентство информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время ведется работа по формированию агентства. Параллельно с этим в результате проделанной работы мобильные операторы уже полностью обеспечены лицензиями на деятельность", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Dövlətin kabel qurğularından icazəsiz istifadə olunur"

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