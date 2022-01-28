Замминистра: Без экосистемы стартап покинет пределы страны

Министерство цифрового развития и транспорта изучает причины слабой активности стартапов в Азербайджане.

Министерство цифрового развития и транспорта изучает причины слабой активности стартапов в Азербайджане.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов, комментируя Report отсутствие интереса к Пираллахинскому промышленному парку, отметил, что без экосистемы стартапы вынуждены будут строить бизнес за пределами страны.

"Почему люди не хотят строить бизнес в Пираллахинском промпарке?! Даже если там будет 100 гектаров, а не 40, резиденты не появятся. Потому что там нет экосистемы. Мы должны не только создавать территорию, но правильно строить экосистему в целом. С какой реальной отраслью связан продукт, созданный организаторами стартапов? Без экосистемы стартап покинет пределы страны. Хочу отметить, что пакет законодательства в этой сфере готов. Мы считаем, что стартап не должен быть привязан только к одной территории", - подчеркнул замминистра.

По его словам, они сами не знают, что будет со стартапом на первом этапе: "Если есть риск, то обязательно должно применяться венчурное финансирование. В Азербайджане уже идет работа над созданием венчурного фонда и подготовкой закона "О венчурах". В 2021 году мы неоднократно выступали с подобными инициативами. Вопрос подобного масштаба требует серьезной межведомственной координации. Мы тесно сотрудничаем со всеми игроками государственного и частного секторов и верим в успех этого бизнес-сообщества".