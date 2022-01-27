Замминистра: В ближайшие дни ожидается слияние Aztelecom и Baktelecom

Слияние Aztelecom и Baktelecom, принадлежащих Министерству цифрового развития и транспорта, ожидается в ближайшие дни.

Слияние Aztelecom и Baktelecom, принадлежащих Министерству цифрового развития и транспорта, ожидается в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане" в Баку.

"В прошлом году мы ликвидировали принадлежащее министерству ООО "Азермарка" и объединили его с ООО "Азерпочт". Это слияние создаст условия для эффективной деятельности в этой сфере. Объединение информационно-вычислительного центра и ООО Azintelekom создаст условия для деятельности структур, выполняющих схожие функции, в качесте единой одной структуры", - сказал он.