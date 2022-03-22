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Замминистра: Азербайджан намерен достичь скорости широкополосного интернета не менее 25 Мбит/с

Замминистра: Азербайджан намерен достичь скорости широкополосного интернета не менее 25 Мбит/с Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру широкополосного интернета и реализовывать проекты с использованием технологий GPON, LTE. Целью является увеличение доли абонентов фиксированного широкополосного интернета с использованием сетей FTTH (F
ИКТ
22 марта 2022 г. 12:46
Замминистра: Азербайджан намерен достичь скорости широкополосного интернета не менее 25 Мбит/с

Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру широкополосного интернета и реализовывать проекты с использованием технологий GPON, LTE. Целью является увеличение доли абонентов фиксированного широкополосного интернета с использованием сетей FTTH (Fiber to the Home) и достичь полного охвата широкополосным интернетом с минимальной скоростью 25 Мбит/с к 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на очередном заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал работу в Женеве, Швейцария.

Он подчеркнул, что в Азербайджане около 85% населения пользуются интернетом, широко распространен мобильный широкополосный интернет. Количество активных абонентов мобильной широкополосной связи на каждые 100 человек равно 73.

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Версия на английском языке Rovshan Rustamov: Our goal is to have min 25 Mbps high-speed broadband internet by 2024
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: “Məqsədimiz 2024-cü ilədək azı 25 Mb/s sürətli geniş zolaqlı internetdir"

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