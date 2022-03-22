Замминистра: Азербайджан намерен достичь скорости широкополосного интернета не менее 25 Мбит/с

Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру широкополосного интернета и реализовывать проекты с использованием технологий GPON, LTE. Целью является увеличение доли абонентов фиксированного широкополосного интернета с использованием сетей FTTH (F

Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру широкополосного интернета и реализовывать проекты с использованием технологий GPON, LTE. Целью является увеличение доли абонентов фиксированного широкополосного интернета с использованием сетей FTTH (Fiber to the Home) и достичь полного охвата широкополосным интернетом с минимальной скоростью 25 Мбит/с к 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на очередном заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), который начал работу в Женеве, Швейцария.

Он подчеркнул, что в Азербайджане около 85% населения пользуются интернетом, широко распространен мобильный широкополосный интернет. Количество активных абонентов мобильной широкополосной связи на каждые 100 человек равно 73.