Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ

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Азербайджан и Узбекистан активно развивают сотрудничество в различных направлениях. Одной их таких сфер являются цифровые технологии и информационно-коммуникационные решения. Партнерство охватывает широкий спектр направлений - от внедрения биометрических систем и совместных IT-проектов до развития стартап-экосистем и цифровой инфраструктуры.

О текущем состоянии двусторонних отношений в цифровой сфере, реализуемых проектах и перспективах совместного развития новых технологий в интервью агентству Report рассказал первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось.

Каковы ключевые направления сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в сфере информационно-коммуникационных технологий?

Азербайджан и Узбекистан обладают большим потенциалом для практического сотрудничества в сфере цифровых технологий, и уже сейчас можно выделить конкретные направления, где этот диалог мог бы перейти в конкретные действия. Одним из приоритетных проектов может стать внедрение технологии MyID Palm - биометрической системы на основе вен ладони, которая уже используется в Узбекистане для бесконтактной идентификации и оплаты. Данное решение особенно актуально для точек массового взаимодействия с населением. Например, в общественном транспорте, медицине и образовании.

Кроме этого, предлагается запустить совместный пилотный проект в Баку с последующим масштабированием. Узбекистан готов предоставить технологию и наработанные подходы, в то время как Азербайджану предстоит интегрировать ее с собственной платформой цифровой идентификации и подписи SIMA. Важным шагом станет совместная работа над технической совместимостью, в том числе в вопросах хранения и защиты данных. Такой проект может послужить основой для более широкой цифровой кооперации, включая обмен технологическими решениями.





В каких аспектах цифровой трансформации Узбекистан может использовать опыт Азербайджана и какие инициативы Азербайджана наиболее интересны Узбекистану?

В рамках углубления двустороннего сотрудничества в сфере поддержки стартапов и цифровых инноваций IT Park Uzbekistan и Sabah.Hub (Азербайджан) ведутся активные переговоры по созданию совместного IT-хаба, который станет платформой для поддержки совместных стартапов и инновационных проектов, проведения обучающих и акселерационных программ с участием экспертов двух стран и проведения совместных хакатонов, стартап-уикендов и демо-дней, направленных на выявление перспективных проектов и их продвижение на международные рынки.

IT Park Ventures, венчурное подразделение IT Park Uzbekistan, открыто к диалогу с азербайджанскими венчурными фондами и институциональными инвесторами по вопросам софинансирования стартапов, участвующих в совместных акселерационных программах, создания совместных инвестиционных инструментов, таких как фонд соинвестирования (co-investment fund), ориентированный на проекты с экспортным потенциалом и участия в международных инвестиционных раундах, где стартапы из Азербайджана и Узбекистана могут привлекать синдикаты инвесторов из обеих стран и третьих рынков.

Планируется ли создание единой цифровой платформы для обмена информацией, исследованиями и технологическими наработками между двумя странами?

Безусловно, идея создания единой цифровой платформы для обмена информацией, исследованиями и технологическими наработками между Азербайджаном и Узбекистаном представляется нам крайне актуальной и перспективной.

В Узбекистане за последние годы осуществлен стремительный переход к цифровому государственному управлению. Цифровизация охватила ключевые сферы общественной жизни, и сегодня большинство государственных услуг предоставляются гражданам в электронном формате. При этом уровень их использования населением постоянно растет, что говорит о доверии к новым цифровым инструментам и их эффективности.

Мы обладаем обширным опытом в реализации комплексных цифровых решений, включая разработку цифровой инфраструктуры, внедрение электронных услуг, обеспечение кибербезопасности и развитие экосистемы открытых данных. Все это создает прочную базу для диалога и практического взаимодействия с азербайджанской стороной.

Мы открыты для всестороннего сотрудничества - как на уровне экспертов, так и на институциональном уровне. Обмен опытом, совместные научные и технологические проекты, пилотные инициативы, образовательные программы - все это может стать основой для устойчивого и взаимовыгодного партнёрства.

В числе приоритетных отраслей мы видим цифровое госуправление, интеллектуальные транспортные и городские системы, кибербезопасность, а также применение искусственного интеллекта и аналитики больших данных в социальных и экономических процессах. Уверены, что совместные усилия позволят вывести наши страны на новый уровень технологического взаимодействия и цифровой интеграции.





Каковы перспективы внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT) и блокчейн, в рамках двустороннего сотрудничества и в каких сферах эти технологии могут применяться наиболее эффективно?

Азербайджан и Узбекистан преследуют схожие цели в области цифровизации экономики, модернизации государственных услуг и технологического развития. В этом контексте сотрудничество между двумя странами может быть особенно перспективным в следующих направлениях:

Искусственный интеллект - в таких сферах, как здравоохранение, образование и государственное управление. Страны могут реализовать совместные научно-исследовательские проекты, обмениваться экспертами в области машинного обучения и анализа больших данных. Также возможно развитие и поддержка стартапов и ИТ-продуктов на базе ИИ, с дальнейшим выходом на международные рынки.

Интернет вещей (IoT) может быть применен в сельском хозяйстве, транспорте, логистике и энергетике. Здесь сотрудничество может включать разработку и внедрение совместных проектов в АПК и промышленности, а также обмен опытом по созданию умной инфраструктуры, включая проекты “умных городов” и цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства.

С какими вызовами чаще всего сталкиваются Азербайджан и Узбекистан в борьбе с поддельными IMEI-кодами? Рассматривают ли стороны возможность создание единой базы данных IMEI-кодов?

Поддельные IMEI-коды могут визуально и по структуре совпадать с оригинальными, что делает их технически сложными для обнаружения стандартными методами. Это особенно затрудняет определение легитимности устройств при отсутствии надежной базы данных и систем сверки.

Поскольку проблема поддельных IMEI носит транснациональный характер, отсутствие координации между странами (включая обмен данными, совместимые стандарты и правовые механизмы) значительно затрудняет борьбу с подделками и их распространением через серые каналы.

Устройства с фальсифицированными кодами зачастую дешевле и свободно доступны на нелегальных рынках. Это создает стимул для потребителей приобретать такие устройства, особенно в странах с более низким уровнем дохода, и мешает формированию здорового цифрового рынка.

Для эффективной борьбы с поддельными IMEI-кодами необходимо усовершенствование технологий, оказание большего взаимодействия между мобильными операторами, производителями и правительствами. Планируется усиление координации между мобильными операторами (для реализации локальной фильтрации и мониторинга); производителями (для сертификации устройств); государственными органами (для правовой и технической поддержки).

Азербайджан и Узбекистан планируют создать совместную базу данных, с помощью которой можно будет отслеживать и блокировать украденные или поддельные устройства. Также она позволит обмениваться информацией об устройствах, замешанных в преступлениях или мошенничестве, и поможет возвращать утерянные телефоны их владельцам через посольства.

Как развивается экосистема финтех-стартапов в Узбекистане? Какие механизмы поддержки стартапов наиболее эффективны в стране?

В Узбекистане создаются благоприятные условия для привлечения зарубежных венчурных инвестиций через формирование устойчивой экосистемы стартапов и расширение рынка венчурного капитала.

В настоящее время стартап-экосистема страны насчитывает более 500 стартапов и для их поддержки организовано свыше 100 мероприятий.

В рамках дальнейшего развития стартапов запускается Программа цифровых стартапов, направленная на комплексную поддержку проектов в сфере цифровых технологий.

Одним из ключевых элементов программы является компенсация расходов, связанных с участием в международных акселерационных программах. Компенсация также распространяется на обучение предпринимательским навыкам, бизнесу и корпоративному управлению.

Кроме того, в рамках программы будут созданы стартап-студии, которые помогут компенсировать расходы на привлечение менторов и тренеров для участников программ инкубации и акселерации. Важной частью поддержки является деятельность Венчурного фонда, который предоставляет стартапам венчурные инвестиции и займы без залогового обеспечения.

Эти меры государственной поддержки направлены на значительное увеличение объема венчурных инвестиций, которые достигнут к 2030 году $1 млрд, что, в свою очередь, будет способствовать развитию инновационной экосистемы Узбекистана, ее экономическому росту и усилению позиций на глобальном рынке технологических стартапов.

Возможно ли создание общего цифрового рынка между Азербайджаном и Узбекистаном?

На сегодняшний день среди резидентов IT Park 6 компаний с азербайджанским капиталом (такие как PUSH30, SOFTGILE, FINANCIAL CHAIN CORPORATION). На данных предприятиях трудятся 115 человек, а по итогам 2024 года объем оказанных этими предприятиями услуг составил 51,3 млрд сумов.

Создание общего цифрового рынка между Азербайджаном и Узбекистаном обладает высоким потенциалом. Объединение усилий в сфере информационных технологий позволит упростить трансграничную цифровую торговлю, обеспечить свободное движение IT-услуг и кадров, а также создать благоприятные условия для масштабирования стартапов и внедрения инновационных решений.

Для реализации такой инициативы необходимы конкретные шаги: подписание двустороннего соглашения о цифровом сотрудничестве, создание рабочей группы по согласованию технических и нормативных аспектов, запуск пилотных цифровых проектов (таких как совместные маркетплейсы, платформа электронного документооборота, образовательные порталы), а также развитие цифровой инфраструктуры.