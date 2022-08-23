Заместитель посла Германии в Азербайджане посетил "Азеркосмос"

Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Центр наземного спутникового управления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Заместитель посла Германии в Азербайджане Хайко Шварц и представители посольства посетили Центр наземного спутникового управления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Об этом Report сообщили в "Азеркосмос".

В ходе встречи гостей проинформировали о деятельности "Азеркосмоса", проектах, реализуемых посредством телекоммуникаций и спутников дистанционного зондирования Земли, планах дальнейшего развития. Состоялся обмен мнениями в связи с сотрудничеством с германскими компаниями в направлении развития космической промышленности страны. Кроме того, обсудили развитие образовательных программ по подготовке специалистов в космической сфере, в том числе научно-исследовательские возможности.