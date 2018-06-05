Заместитель министра: В области ИКТ применяются самые передовые европейские решения

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Стратегическая дорожная карта по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике" предусматривает создание в стране независимого регулирующего органа по ИКТ, в связи с чем в этом направлении ведутся работы.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на панели "ИКТ и электронная коммерция" в рамках Бизнес-форума Азербайджан-ЕС.

По его словам, за основу взят европейский опыт, и в рамках сотрудничества с Европой в сфере ИКТ ведется обмен опытом, применяются самые передовые европейские решения.

"ИКТ - второй по величине сектор после энергетического сектора. Доступ к интернету имеет 79% населения страны, интернетом обеспечены 77,2% домашних хозяйств. В Азербайджане осуществлен переход на цифровое телевидение, сейчас ведутся работы по переходу на цифровое радиовещание. В этом году будет запущен второй спутник на орбиту. Эти достижения отражены в докладах разных организаций, например, в отчете ООН о внедрении электронного правительства Азербайджан занимает 56-е место среди 195 стран", - отметил он.