​Заместитель министра: В Азербайджане потребители обеспечены доступом в интернет на достаточном уровне

Баку. 1 декабря. REPORT. AZ/ В Азербайджане потребители обеспечены доступом в интернет на достаточном уровне. Азербайджан имеет выход в глобальную сеть на скорости выше 500 гб/с. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, в пределах республики скорость доступа в интернет составляет 150-180 гб/с, что считается высоким показателем по объему трафика на каждого пользователя.

"Кроме того, при оценке скорости интернета необходимо учитывать используемые технологии, так как она может зависеть от модема, качества услуг связи и других факторов", - отметил Э.Велизаде.

Заместитель министра добавил, что министерство связи и высоких технологий предпринимает меры по повышению качества интернета.