Заместитель министра экономики ознакомился с деятельностью BBF

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов и сотрудники министерства ознакомились сегодня с условиями, созданными в офисе Baku Business Factory (BBF).

Как сообщает Report, член правления BBF Анар Аскеров проинформировал сотрудников министерства о деятельности BBF, возможности поддержки реализуемых здесь проектов, менторстве, привлечении инвестиций в проекты, развитии иностранных связей и др. вопросах.

Во время встречи были отмечены продолжительные реформы под руководством президента Азербайджанской Республики для развития предпринимательства, а также работы по созданию и развитию в рамках этих мероприятий бизнес-инкубаторов, поддержке стартап-проектов и в целом о работах по формированию предпринимательского склада ума, произведен обмен мнениями о мероприятиях, проводимых министерством экономики по поддержке малого и среднего предпринимательства, обсуждены направления будущего сотрудничества с BBF в данном направлении.

Замминистра отметил, что созданные в BBF условия для стартапов впечатлили его и министерство экономики всегда поддерживает реализацию подобных проектов.

Напомним, что Baku Business Factory был учрежден в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.