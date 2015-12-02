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    Замминистра: Азербайджан известен как лидер региона в сфере ИКТ

    Азербайджан становится в один ряд с государствами, являющимися лидерами в сфере космоса

    Баку. 2 декабря. REPORT. AZ/ Азербайджан становится в один ряд с государствами, являющимися лидерами в сфере космоса. Сфера информации и высоких технологий объявлена приоритетной в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил врио министра связи и высоких технологий, первый заместитель министра Рамин Гулузаде на стартовавшей сегодня в Баку международной специализированной выставке "Телекоммуникации и информационные технологии" – Bakutel 2015.

    В своем выступлении он рассказал о значении, которое придается развитию информационных технологий в стране. Р.Гулузаде отметил, что Азербайджан известен как лидер региона с позиции достижений последних лет и развития ИКТ.

    Отметим, что сегодня в Баку открылась выставка "Телекоммуникации и информационные технологии" – Bakutel 2015. На выставке принимают участие свыше 200 компаний из 21 страны мира. Мероприятие продлится до 5 декабря. 

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