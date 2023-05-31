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Захид Орудж: Запад не смог сломить Турцию и Азербайджан кибератаками

Захид Орудж: Запад не смог сломить Турцию и Азербайджан кибератаками "Запад не смог сломить Турцию и ее партнеров, в том числе Азербайджан, своими кибератаками, и проиграл".
ИКТ
31 мая 2023 г. 12:21
Захид Орудж: Запад не смог сломить Турцию и Азербайджан кибератаками

"Запад не смог сломить Турцию и ее партнеров, в том числе Азербайджан, своими кибератаками, и проиграл".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека и Центра социальных исследований Захид Орудж сказал на проходящем в Баку II Национальном форуме кибербезопасности.

"Призыв и термин "кибер родина", который употребил на последнем Саммите президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, одержавшим блестящую победу на выборах 28 мая и являющимся автором важных инициатив на всей тюркско-исламской географии, заслуживают широких обсуждений между тюркоязычными странами", - сказал З.Орудж.

Депутат отметил, что в современном мире суверенитет государств подвергается атакам не столько через географические границы, сколько в цифровом пространстве: "Расширяя защиту нашей родины, мы включим сюда защиту "кибер родины" в цифровом пространстве. Страны уже подвержены цифровому террору и атакам. События последнего времени демонстрируют, как далеко может заходить цифровая оккупация. Владеющие информацией могут, игнорируя демократию, закон, любые права и свободы, установить свою цифровую диктатуру. Как сказал Эрдоган, в кибер пространстве не получится построить линию обороны, если не суметь создавать контент, обращающийся к каждому индивиду, начиная со своих граждан, и не привлекать их к своим каналам. Сегодня наша задача – усиливать создание общей информационной платформы и каналы вещания против цифрового фашизма, киберимпериализма и глобальной индустрии фейковых новостей".

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Qərb Türkiyəni və Azərbaycanı kiberhücumlarına təslim edə bilmədi, məğlub oldu”

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