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За устранением радиопомех в Азербайджане можно обратиться онлайн

За устранением радиопомех в Азербайджане можно обратиться онлайн Обращения за предоставлением услуги по устранению радиопомех в Государственное управление радиочастот (DRİ) можно сделать посредством Единого портала электронных услуг, созданного “AzInTelecom”.
ИКТ
16 сентября 2022 г. 17:00
За устранением радиопомех в Азербайджане можно обратиться онлайн

Обращения за предоставлением услуги по устранению радиопомех в Государственное управление радиочастот (DRİ) можно сделать посредством Единого портала электронных услуг, созданного “AzInTelecom”.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Электронный формат сделает эту услугу более доступной, и сведет к минимуму время, затрачиваемое на это.

На рассмотрение заявок предоставляется 3 дня, если не требуется найти источник радиопомех. В противном случае процесс длится 7 дней, а при прочих условиях - в течение 30 дней и предоставляется бесплатно.

Для использования данной услуги пользователю не потребуется регистрации на портале.

Посредством Единого портала гражданам предоставляется 57 видов различных электронных услуг.

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