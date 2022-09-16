За устранением радиопомех в Азербайджане можно обратиться онлайн

Обращения за предоставлением услуги по устранению радиопомех в Государственное управление радиочастот (DRİ) можно сделать посредством Единого портала электронных услуг, созданного “AzInTelecom”.

Обращения за предоставлением услуги по устранению радиопомех в Государственное управление радиочастот (DRİ) можно сделать посредством Единого портала электронных услуг, созданного “AzInTelecom”.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Электронный формат сделает эту услугу более доступной, и сведет к минимуму время, затрачиваемое на это.

На рассмотрение заявок предоставляется 3 дня, если не требуется найти источник радиопомех. В противном случае процесс длится 7 дней, а при прочих условиях - в течение 30 дней и предоставляется бесплатно.

Для использования данной услуги пользователю не потребуется регистрации на портале.

Посредством Единого портала гражданам предоставляется 57 видов различных электронных услуг.