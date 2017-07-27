За последний год четверть банков столкнулась с DDoS-атаками

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Банки чаще других финансовых учреждений сталкиваются с DDoS-атаками. Как сообщает Report со ссылкой на "Лабораторию Касперского", это следует из результатов исследования киберугроз, влияющих на работу финансового сектора. В 2016 году подобные инциденты зафиксировал каждый четвертый из них (26%). Для финансовых организаций в целом этот показатель составил 22%. По результатам исследования, средний ущерб от DDoS-атаки для банков составил 1,172 млн долларов., в то время как для предприятий других сфер – 952 тыс. долларов.

"52% пострадавших столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время – от нескольких часов до нескольких дней. И как минимум в 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка при проведении других вредоносных операций. Целью подобных атак чаще всего становятся сайты банков – они были затронуты в половине зафиксированных случаев (49%). Однако это не единственное уязвимое место. Почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы", - говорится в отчете.

Разработанное "Лабораторией Касперского" решение Kaspersky DDoS Protection обеспечивает эффективную многоуровневую защиту интернет-ресурсов от DDoS-атак практически любой сложности и силы. Принцип защиты, реализованный в этом продукте, сводится к тому, что весь "мусорный" трафик, ответственный за перегрузку канала и недоступность ресурса, проходит через распределенные центры фильтрации, где и отсекается. Таким образом, защищаемый ресурс получает лишь легитимные запросы пользователей и способен продолжать работу даже во время атаки.

Исследование "Финансовые киберугрозы в 2016 году" проведено специально для "Лаборатории Касперского" среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира, включая Россию.