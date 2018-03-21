За последний 1 год количество пользователей сети "Бесплатный Wi-Fi" превысило 4 млн человек

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ За последний 1 год количество пользователей сети "Бесплатный Wi-Fi" в Баку превысило 4 млн человек.

Как сообщает Report, сейчас в 18 точках столицы существует сеть "Бесплатный Wi-Fi".

Национальный приморский парк, Площадь государственного флага, Государственный историко-архитектурный заповедник “Ичеришехер”, парк Центра Гейдара Алиева, парк “Белого города“, сад “Сахиль”, сад“Сабир”, сад “Хагани”, сад “Ахундова”, парк “Офицеров” parkı, парк “Зимний”, сад “Гусейна Джавида”, сад “Самеда Вургуна”, сад “Мугань” bağı, “Fashion Avenue”, парк “Деде Коркуда”, парк “Измир” и парк “Нариманова” присоединились к общественной сети.

Напомним, что в прошлом году по инициативе министерства транспорта, связи и высоких технологий со стороны “Бактелеком” для жителей и гостей города активировали сеть "Бесплатный Wi-Fi".