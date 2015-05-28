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    За последние 15 лет число пользователей Интернета увеличилось почти в семь раз

    Число абонентов мобильной сотовой связи превысило семь миллиардов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В последние 15 лет наблюдается беспрецедентное развитие информационно-коммуникационных технологий, которое открыло колоссальные возможности для социально-экономического развития. На сегодняшний день 3,2 миллиарда человек имеют доступ к Интернету, и два миллиарда из них проживают в развивающихся странах.  Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Международного союза электросвязи (МСЭ). 

    Его выпуск приурочен к Форуму Всемирной встречи ООН на высшем уровне по вопросам информационного общества, который начал работу в Женеве в понедельник и завершится 29 мая. Для участия в форуме прибыли более 1700 делегатов из различных стран мира. 

    В докладе отмечается, что в этом году число абонентов мобильной сотовой связи превысило семь миллиардов. Для сравнения, в 2000 году их число составляло 738 миллионов.
    В докладе отмечается, что в период с 2000 по 2015 год число пользователей Интернета увеличилось почти в семь раз – с 6, 5 до 43 процентов мирового населения. Вместе с тем, четыре миллиарда человек в развивающихся странах по-прежнему не имеют возможности подключиться к всемирной паутине. 

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