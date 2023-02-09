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Посредством "Азерпочт" за два дня в Турцию отправлено 255 тыс. долларов

Посредством "Азерпочт" за два дня в Турцию отправлено 255 тыс. долларов 6-7 февраля граждане Азербайджана посредством международных систем денежных переводов через ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта отправили средства в размере 255 тыс. долларов США пострадавшим от землетрясения в Турции.
ИКТ
9 февраля 2023 г. 16:48
Посредством Азерпочт за два дня в Турцию отправлено 255 тыс. долларов

6-7 февраля граждане Азербайджана посредством международных систем денежных переводов через ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта отправили средства в размере 255 тыс. долларов США пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что с сегодняшнего дня все почтовые отделения на территории страны начнут прием денежных переводов в Турцию. При этом плата за обслуживание не взимается. Прием посылок и их упаковка производятся в порядке обычного почтового отправления.

Министерство рекомендует отправлять следующие вещи и предметы одежды нуждающимся в зоне бедствия:

- Одежда: пальто, плащ, шапка, шарф, перчатки, зимняя обувь, теплая верхняя одежда, нижнее белье;
- Другие предметы: палатка, матрас, одеяло, подушка, термос, подгузники, фонари, генератор.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” vasitəsi ilə 2 gündə Türkiyəyə 255 min ABŞ dolları göndərilib

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