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Южная Корея запустит лунный орбитальный аппарат

Южная Корея запустит лунный орбитальный аппарат Строительство первого южнокорейского космического аппарата по исследованию Луны будет завершено в октябре текущего года.
ИКТ
30 августа 2021 г. 09:39
Южная Корея запустит лунный орбитальный аппарат

Строительство первого южнокорейского космического аппарата по исследованию Луны будет завершено в октябре текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Как отмечается в пресс-релизе, запуск планируется произвести в августе следующего года. На орбитальный аппарат будет установлена высокоточная камера, разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Она на протяжении года будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Южная Корея стала одиннадцатым участником программы "Артемида", подписав соответствующее соглашение в мае 2021 года.

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