Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 млн за нарушение конфиденциальности

Компания с мая 2012 года по июнь 2018 года передала личные данные по меньшей мере 3,3 млн человек другим компаниям без согласия пользователей

Южнокорейская Комиссия по защите персональной информации в среду оштрафовала американскую компанию Facebook на 6 млн долларов США за нарушение правил конфиденциальности, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Yonhap со ссылкой на комиссию, Facebook нарушила закон страны о персональной информации и с мая 2012 года по июнь 2018 года передала личные данные по меньшей мере 3,3 млн человек другим компаниям без согласия пользователей.

Согласно данным комиссии, среди персональных данных, переданных сторонним компаниям, - имена пользователей, их адреса, дата рождения, опыт работы, информация о родном городе и о семейном положении. Точный объем переданной информации неизвестен, поскольку Facebook не предоставила соответствующие документы. Комиссия обратилась в прокуратуру для проведения уголовного расследования действий Facebook.