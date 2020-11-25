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Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 млн за нарушение конфиденциальности

Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 млн за нарушение конфиденциальности Компания с мая 2012 года по июнь 2018 года передала личные данные по меньшей мере 3,3 млн человек другим компаниям без согласия пользователей
ИКТ
25 ноября 2020 г. 13:19
Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 млн за нарушение конфиденциальности

Южнокорейская Комиссия по защите персональной информации в среду оштрафовала американскую компанию Facebook на 6 млн долларов США за нарушение правил конфиденциальности, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Yonhap со ссылкой на комиссию, Facebook нарушила закон страны о персональной информации и с мая 2012 года по июнь 2018 года передала личные данные по меньшей мере 3,3 млн человек другим компаниям без согласия пользователей.

Согласно данным комиссии, среди персональных данных, переданных сторонним компаниям, - имена пользователей, их адреса, дата рождения, опыт работы, информация о родном городе и о семейном положении. Точный объем переданной информации неизвестен, поскольку Facebook не предоставила соответствующие документы. Комиссия обратилась в прокуратуру для проведения уголовного расследования действий Facebook.

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