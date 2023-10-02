Юваль Харари: Искусственный интеллект все еще находится на стадии развития

Искусственный интеллект (AI), созданный людьми, все еще находится на очень ранней стадии своего развития.
Как передает Report, об этом заявил израильский военный историк-медиевист, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Харари на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в Баку.
"ИИ, созданный нами, обрабатывает информацию, принимает решения, создает совершенно новые идеи с использованием интеллекта не человека, как это делается традиционно. Он превосходит нас в решении многих задач", - сказал он.
Харари подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта, который в настоящее время находится в состоянии "амебы" происходит не так медленно - потребуется всего лишь пара десятилетий для вывода этого инструмента на новый уровень.