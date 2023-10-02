О нас

Юваль Харари: Искусственный интеллект все еще находится на стадии развития

Юваль Харари: Искусственный интеллект все еще находится на стадии развития Искусственный интеллект (AI), созданный людьми, все еще находится на очень ранней стадии своего развития.
ИКТ
2 октября 2023 г. 12:32
Юваль Харари: Искусственный интеллект все еще находится на стадии развития

Искусственный интеллект (AI), созданный людьми, все еще находится на очень ранней стадии своего развития.

Как передает Report, об этом заявил израильский военный историк-медиевист, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Харари на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в Баку.

"ИИ, созданный нами, обрабатывает информацию, принимает решения, создает совершенно новые идеи с использованием интеллекта не человека, как это делается традиционно. Он превосходит нас в решении многих задач", - сказал он.

Харари подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта, который в настоящее время находится в состоянии "амебы" происходит не так медленно - потребуется всего лишь пара десятилетий для вывода этого инструмента на новый уровень.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yuval Harari: “Süni intellekt hələ inkişaf mərhələsindədir”
Версия на английском языке Yuval Harari: AI still in development stage

Самое важное

В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
ФотоВ Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
2 октября 2023 г. 13:14
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
2 октября 2023 г. 11:35
Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом
Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом
2 октября 2023 г. 11:31
Генпрокурор: Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна направлено в Бакинский военный суд
Генпрокурор: Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна направлено в Бакинский военный суд
2 октября 2023 г. 10:04
Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности
Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности
30 сентября 2023 г. 16:06
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
30 сентября 2023 г. 14:39
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 21:03
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
29 сентября 2023 г. 18:18
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi