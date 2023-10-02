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Юваль Харари: Искусственный интеллект поможет лучше исследовать космос

Юваль Харари: Искусственный интеллект поможет лучше исследовать космос При помощи искусственного интеллекта (AI), будет намного легче исследовать космос и колонизировать галактику.
ИКТ
2 октября 2023 г. 13:06
Юваль Харари: Искусственный интеллект поможет лучше исследовать космос

При помощи искусственного интеллекта (AI) будет намного легче исследовать космос и колонизировать галактику.

Как передает Report, об этом заявил израильский историк-медиевист, футуролог, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Харари на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

По его словам, полноценное исследование космоса человеком всегда было ограничено.

"Освоение космоса человеком всегда было строго ограничено тем фактом, что люди являются органическими существами и за миллиарды лет эволюции были адаптированы к уникальным условиям этой планеты. Поэтому чрезвычайно трудно сохранить жизнь человеку или любому другому органическому существу в космосе или на другой планете, тогда как у искусственного интеллекта таких ограничений нет", - сказал Харари.

Израильский историк отметил, что развитие искусственного интеллекта потенциально может помочь человечеству: "ИИ может не только помочь нам исследовать другие планеты, но и защитить экосистему планеты Земля, а также обеспечить нам гораздо лучшее медицинское обслуживание и повысить наш уровень жизни сверх наших самых смелых ожиданий".

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Версия на азербайджанском языке Yuval Harari: “Süni intellekt kosmosun daha yaxşı araşdırılmasına kömək edəcək”
Версия на английском языке Yuval Harari: AI to help better explore space

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