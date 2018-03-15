YouTube усилит борьбу с размещением недостоверной информации

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Видеохостинг YouTube усилит борьбу с размещением роликов, содержащих заведомо ложную информацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство The Associated Press(AP).

По его данным, гендиректор YouTube Сюзан Воджицки, выступая на одной из технологических конференций в США, заявила, что сервис будет более тщательно пресекать попытки размещения на нем дезинформации. Речь идет в том числе о видеозаписях, авторы которых распространяют различные теории заговора и мифы.

В качестве примера она привела ролики, содержащие ложные сведения о том, что Земля на самом деле якобы плоская, а также что массовые расстрелы в американских школах являются будто бы постановочными.

Как отмечает AP, Воджицки заявила, что сервис будет развенчивать подобные мифы, размещая под такими роликами интернет-ссылки на сторонние ресурсы, в частности, онлайн-энциклопедию Wikipedia. Эти шаги являются лишь малой частью более широкой инициативы, направленной на борьбу с ложной информацией и "фейковыми" новостями, заявили представители YouTube, не став вдаваться в подробности.