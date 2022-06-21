Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo

YouTube закрыл страницу WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, известного провокационными видео.

YouTube закрыл страницу WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, известного провокационными видео.

Как передает Report, канал Wargonzo на Youtube полностью удален.

Напомним, что в Азербайджане завели уголовное дело на российского блогера Пегова по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, осуществление следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.