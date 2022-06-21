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Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo

Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo YouTube закрыл страницу WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, известного провокационными видео.
ИКТ
21 июня 2022 г. 01:19
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo

YouTube закрыл страницу WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, известного провокационными видео.

Как передает Report, канал Wargonzo на Youtube полностью удален.

Напомним, что в Азербайджане завели уголовное дело на российского блогера Пегова по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, осуществление следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

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