Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo

YouTube закрыл страницу WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, известного провокационными видео.
Напомним, что в Азербайджане завели уголовное дело на российского блогера Пегова по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, осуществление следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.