О нас
Report Georgia
Аудио новости

YouTube тестирует более дешевую платную подписку

YouTube тестирует более дешевую платную подписку Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, проводит пилотное тестирование новой версии платной подписки на свои услуги под названием Premium Lite.
ИКТ
2 августа 2021 г. 18:30

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, проводит пилотное тестирование новой версии платной подписки на свои услуги под названием Premium Lite.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сервис сообщил интернет-порталу The Verge.

"Мы предлагаем новую подписку на услуги, которая будет доступна массовой аудитории. Она тестируется в странах Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии", - говорится в заявлении представителя YouTube.

Существующий тариф YouTube Premium предлагает такие платные функции, как отсутствие рекламы, фоновое воспроизведение, загрузку видеороликов на устройство и услуги сервиса YouTube Music. В тарифе Premium Lite компания предложит только просмотр видеороликов без рекламы, остальных функций в нем не будет. Стоить такая подписка будет на 40% меньше.

В компании подчеркнули, что проект находится на стадии эксперимента. В дальнейшем рассматривается возможность введения новых предложений на основе отзывов пользователей.

YouTube является одним из самых посещаемых интернет-порталов в мире, он позволяет пользователям публиковать свои видеозаписи и видеотрансляции в режиме реального времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных
Apple и Google удалили приложение для знакомств невакцинированных
1 августа 2021 г. 22:53
В Telegram появились новые функции
В Telegram появились новые функции
30 июля 2021 г. 22:14
Apple запатентовала новую полезную функцию для своих смартфонов
Apple запатентовала новую полезную функцию для своих смартфонов
30 июля 2021 г. 15:07
Экспортные доходы Азеркосмос выросли на 2%
Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 2%
30 июля 2021 г. 11:11
Азербайджанская инвесткомпания подписала меморандум с израильской компанией
Азербайджанская инвесткомпания подписала меморандум с израильской компанией
30 июля 2021 г. 10:12
В Азербайджане обсудят проблемы интернета
В Азербайджане обсудят проблемы интернета
29 июля 2021 г. 16:28
Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2,9 млрд человек
Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2,9 млрд человек
29 июля 2021 г. 08:32
Google обяжет вакцинироваться всех сотрудников, работающих в офисах
Google обяжет вакцинироваться всех сотрудников, работающих в офисах
29 июля 2021 г. 03:04
Министр: Готовы к внедрению практики умных технологий американских компаний
Министр: Готовы к внедрению практики "умных технологий" американских компаний
28 июля 2021 г. 17:27
Биткоины на 1,1 млрд долларов вывели с биржи за 15 минут
Биткоины на 1,1 млрд долларов вывели с биржи за 15 минут
28 июля 2021 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi