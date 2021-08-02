YouTube тестирует более дешевую платную подписку

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, проводит пилотное тестирование новой версии платной подписки на свои услуги под названием Premium Lite.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, проводит пилотное тестирование новой версии платной подписки на свои услуги под названием Premium Lite.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сервис сообщил интернет-порталу The Verge.

"Мы предлагаем новую подписку на услуги, которая будет доступна массовой аудитории. Она тестируется в странах Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии", - говорится в заявлении представителя YouTube.

Существующий тариф YouTube Premium предлагает такие платные функции, как отсутствие рекламы, фоновое воспроизведение, загрузку видеороликов на устройство и услуги сервиса YouTube Music. В тарифе Premium Lite компания предложит только просмотр видеороликов без рекламы, остальных функций в нем не будет. Стоить такая подписка будет на 40% меньше.

В компании подчеркнули, что проект находится на стадии эксперимента. В дальнейшем рассматривается возможность введения новых предложений на основе отзывов пользователей.

YouTube является одним из самых посещаемых интернет-порталов в мире, он позволяет пользователям публиковать свои видеозаписи и видеотрансляции в режиме реального времени.