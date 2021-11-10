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YouTube скроет количество дизлайков под видео

YouTube скроет количество дизлайков под видео Видеосервис YouTube перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео, кнопка "не нравится" сохранится, но статистика будет доступна лишь авторам контента.
ИКТ
10 ноября 2021 г. 22:35
YouTube скроет количество дизлайков под видео

Видеосервис YouTube перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео, кнопка "не нравится" сохранится, но статистика будет доступна лишь авторам контента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания на своем сайте.

Нововведение, которое принимается по итогам проведенного компанией эксперимента, будет внедряться, начиная со среды. "На основании полученных данных, мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится", - сообщила компания. В YouTube надеются, что это позволит "защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чем-то произведении".

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы", - заявили в YouTube, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.

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