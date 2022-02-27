YouTube подтвердил блокировку монетизации нескольких российских каналов

Видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию нескольких российских каналов из-за событий в Украине.

Видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию нескольких российских каналов из-за событий в Украине.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель компании в ответ на соответствующий запрос.

"В связи с событиями в Украине мы приостанавливаем монетизацию для ряда каналов YouTube, в том числе для нескольких российских каналов, в отношении которых введены недавние санкции", - говорится в сообщении компании. О том, что YouTube запретил монетизацию, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

"YouTube ограничил доступ к трансляции РБК, которая ведется с камеры на майдане Незалежности (площади Независимости – ред.). Это видео недоступно на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте РБК. Ссылаясь на главу объединенной редакции Петра Канаева, РБК также сообщает, что в администрацию сервиса подана апелляция.