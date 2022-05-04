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YouTube планирует внедрить покупки в реальном времени

YouTube планирует внедрить покупки в реальном времени Руководители YouTube делают «большую ставку» на онлайн-покупки и другие коммерческие интеграции с создателями, поскольку в последние месяцы платформа потокового видео демонстрирует более медленный рост доходов от рекламы.
ИКТ
4 мая 2022 г. 05:39
YouTube планирует внедрить покупки в реальном времени

Руководители YouTube делают «большую ставку» на онлайн-покупки и другие коммерческие интеграции с создателями, поскольку в последние месяцы платформа потокового видео демонстрирует более медленный рост доходов от рекламы.

Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Вице-президент YouTube по Америке Тара Уолперт Леви рассказала: "Тысячи создателей уже экспериментируют с гораздо более регулярными покупками через VOD, так что следите за новостями. Для нас это большая ставка, и мы рады этому".

Уолперт Леви не раскрыла подробностей о предстоящих функциях покупок на YouTube.

YouTube также уделяет особое внимание своим предложениям по покупкам в реальном времени, которые позволяют зрителям приобретать товары в прямом эфире.

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