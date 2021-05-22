YouTube объявил о планах ввести налоги

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, получит право вставлять свои рекламные ролики в любые материалы, размещенные пользователями

Обновленные условия пользования YouTube гласят, что с первого дня лета начнет действовать право на монетизацию видеохостингом контента.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, также будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Блогеры должны будут до конца мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то с них может быть удержано до 24% от доходов с просмотров.

Новые нормы начнут действовать с 1 июня 2021 года. Пользователь, размещающий свой материал, соглашается с тем, что предоставляет YouTube право монетизировать его контент в сервисе, в том числе показывать внутри контента рекламу или взимать с других пользователей плату за доступ к нему.

При этом лицо, разместившее материал, не получает право на получение каких-либо выплат.

Любые платежи, которые пользователь вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между ним и сервисом, в том числе доход от функции "спонсорство", "суперчата" и участия в партнерской программе, будут с 1 июня считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать с подобных платежей налоги.

Также будет прямо запрещен сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения.