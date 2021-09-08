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YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств

YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств С 27 сентября компания Google запретит доступ к своим сервисам пользователям гаджетов с операционной системой Android 2.3
ИКТ
8 сентября 2021 г. 12:29
YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств

С 27 сентября компания Google запретит доступ к своим сервисам пользователям гаджетов с операционной системой Android 2.3.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет газета The Sun.

Таким образом, владельцы устройств с устаревшей операционной системой больше не смогут войти в свои аккаунты, что автоматически закрывает им доступ к большинству функций популярных сервисов Google. При попытке войти в профиль пользователь получит сообщение об ошибке авторизации. Это закрывает возможность скачивать или обновлять приложения в Google Play, полноценно пользоваться YouTube и Google-картами. Также будет невозможно получить доступ к хранилищу Google Drive и почте Gmail со старых устройств.

В Google отмечают, что прекращение поддержки старого ПО связано с защитой пользователей. По словам представителей компании, авторизация в аккаунте на устройствах со старой прошивкой несет в себе риск утечки персональных данных.

В компании не раскрывают количество устройств на базе с Android 2.3. Однако, согласно статистике Business of Apps, по состоянию на первый квартал 2021 года количество пользователей Android 2.3 составляет 11,2 млн человек (0,4%) от всего количества пользователей Android. Android 2.3.7 вышла в 2011 году.

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Версия на английском языке YouTube, Gmail to stop working on millions of devices

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