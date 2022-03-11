YouTube блокирует российские аккаунты СМИ, финансируемые государством

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, в пятницу объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, в пятницу объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении видеохостинга, опубликованном на странице YouTubeInsider в Twitter.

"Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", - говорится в заявлении.

Как отмечается, YouTube также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.