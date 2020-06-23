Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo, об этом заявили эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете.

"Фугаку" занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно с экспертами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раз превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в этом рейтинге и теперь ушел на вторую строчку. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.

"Помимо скорости, важным достоинством нового суперкомпьютера стала его экономность в использовании электроэнергии, - сказал во вторник в ходе интернет-конференции президент Института Рикэн Хироси Мацумото. - Мы намерены использовать его в первую очередь как крупнейшую в мире базу разработки систем искусственного интеллекта".

"Фугаку" - это одно из названий священной для японцев горы Фудзи. В мае он был доставлен в Центр компьютерных исследований Института Рикэн в городе Кобе. Ожидается, что на полную мощность суперкомпьютер заработает с апреля 2021 года. Пока "Фугаку" используется лишь частично - в том числе для разработок, связанных с борьбой против нового коронавируса.