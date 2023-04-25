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Японский модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления во время посадки на Луне

Японский модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления во время посадки на Луне В момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля.
ИКТ
25 апреля 2023 г. 23:26
Японский модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления во время посадки на Луне

В момент, когда аппарат достиг расстояния 10 м до поверхности Луны, центр перестал получать данные о движении модуля.

Как передает Report, 25 апреля первый частный японский лунный посадочный модуль Hakuto-R было решено посадить в кратере Атлас. Он находится в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны.

Модуль Hakuto-R был отправлен в космос с помощью ракеты Falcon 9 в декабре 2022 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны.

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