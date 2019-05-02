Японские инвесторы могут построить в Азербайджане майнинг-центр

Азербайджан ведет переговоры с японскими инвесторами о строительстве Mining Center, который будет заниматься вопросами криптовалютного рынка.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам директор Парка высоких технологий (YTP) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли.

По его словам, этот центр будет построен в Пираллахы: "Мы получили предложения от многих отечественных и иностранных компаний касательно Пираллахы, где они планируют открыть собственные производственные предприятия, исследовательские центры. Сейчас мы оцениваем эти предложения, строительство начнется после принятия по ним решений".

Директор YTP не раскрыл инвестиционную стоимость MiningCenter, отметив, что эта информация будет доступна после экономического обоснования проекта.