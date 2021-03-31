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Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic за 9,6 млрд долларов

Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic за 9,6 млрд долларов Сделку планируется завершить до конца июля 2021 года
ИКТ
31 марта 2021 г. 14:39
Японская Hitachi покупает IT-компанию GlobalLogic за 9,6 млрд долларов

Японская группа Hitachi Ltd. объявила о покупке поставщика услуг для разработки программного обеспечения GlobalLogic Inc. со штаб-квартирой в США и крупнейшими центрами разработки в Индии и Украине.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз японской компании, сделку планируется завершить до конца июля 2021 года.

Общая стоимость сделки, включая погашение задолженности GlobalLogic, оценивается в 9,6 млрд долларов США. При этом ожидается, что выручка GlobalLogic в 2021 году достигнет около 1,2 млрд долларов США.

В сообщении отмечается, что GlobalLogic со штаб-квартирой в Кремниевой долине и более 20 тысячами специалистов в 14 странах является ведущей компанией на быстрорастущем рынке цифровых инжиниринговых услуг и спрос на ее услуги стремительно растет.

Вместе с приобретением компании Hitachi получит доступ к цифровым разработкам и устойчивой клиентской базе, насчитывающей более 400 заказчиков.

Сейчас в состав владельцев компании входят Canada Pension Plan Investment Board, Partners Group AG и топ-менеджеры GlobalLogic.

GlobalLogic – международная компания с офисами по всему миру. Украина – один из самых крупных хабов компании, который насчитывает более 5,3 тыс. сотрудников. По этому показателю GlobalLogic занимает третье место среди IT-компаний в Украине.

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