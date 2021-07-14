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Японская Hitachi купила IT-компанию GlobalLogic

Японская Hitachi купила IT-компанию GlobalLogic Общие расходы по сделке с учетом задолженности GlobalLogic по оценке конгломерата должны составить 9,6 млрд долларов США
ИКТ
14 июля 2021 г. 14:36

Японский конгломерат Hitachi Ltd. объявил о завершении приобретения поставщика услуг для разработки программного обеспечения GlobalLogic Inc. в соответствии с окончательным соглашением, подписанным 31 марта 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на сообщение GlobalLogic, в результате сделки Hitachi станет опосредованным владельцем 100% выпущенных в обращение акций материнской компании GlobalLogic Worldwide Holdings. Inc.

"Приобретение GlobalLogic поможет Hitachi Group реализовывать стратегию развития социального инновационного бизнеса с использованием цифровых технологий, что будет способствовать решению проблем клиентов и общества. Более того, Hitachi Group получит возможность ускорить цифровую трансформацию социальной инфраструктуры на глобальном уровне благодаря укреплению ее портфолио цифровых решений – Lumada", – отмечается в сообщении.

В свою очередь сочетание возможностей GlobalLogic и платформы Lumada позволит компании GlobalLogic расширить портфолио цифровых решений Hitachi на глобальном рынке, в том числе путем гибкой разработки приложений в облаке.

Ожидается, что после приобретения GlobalLogic будет активно привлекаться во все пять ключевых сфер бизнеса Hitachi: IТ, энергетика, промышленность, мобильность и Smart Life, а также к бизнесу автомобильных систем (Hitachi Astemo).

Как сообщалось, в марте 2021 года Hitachi Ltd. объявила о покупке GlobalLogic Inc. примерно за 8,5 млрд долларов США. Общие расходы по сделке с учетом задолженности GlobalLogic по оценке конгломерата должны составить 9,6 млрд долларов США.

GlobalLogic была основана в 2000 году. Штат компании насчитывает более 20 тыс. сотрудников в 14 странах, она обслуживает более 400 клиентов.

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