Япония планирует выделить 9,6 млрд долларов на развитие цифровых технологий

Ссредства будут направлены на расширение перечня государственных услуг, предоставляемых онлайн, развитие системы баллов по различным картам, а также на продвижение и развитие систем мобильной связи пятого и шестого поколений

Власти Японии планируют выделить более триллиона иен (около 9,6 миллиарда долларов США) на развитие цифровых технологий в стране, в том числе с целью достижения "лидерства в сфере систем мобильной связи шестого поколения (6G), заявил в ходе пресс-конференции в пятницу премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Как передает Report, трансляцию вел телеканал NHK.

"Мы подготовили сумму в размере более триллиона иен (около 9,6 миллиарда долларов США) на сферу цифровых технологий", — отметил премьер.

В частности, средства будут направлены на расширение перечня государственных услуг, предоставляемых онлайн, развитие системы баллов по различным картам, а также на продвижение и развитие систем мобильной связи пятого и шестого поколений.

С этого года в Японии появилась должность министра по цифровой реформе, она была учреждена премьер-министром Сугой при формировании своего правительства в августе этого года. Спустя месяц, в сентябре, японское издание "Никкэй" сообщило, что к осени 2021 года в стране появится министерство по цифровой реформе, основной задачей которого будет цифровизация определенных административных процедур.