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Япония планирует выделить 9,6 млрд долларов на развитие цифровых технологий

Япония планирует выделить 9,6 млрд долларов на развитие цифровых технологий Ссредства будут направлены на расширение перечня государственных услуг, предоставляемых онлайн, развитие системы баллов по различным картам, а также на продвижение и развитие систем мобильной связи пятого и шестого поколений
ИКТ
4 декабря 2020 г. 17:58
Япония планирует выделить 9,6 млрд долларов на развитие цифровых технологий

Власти Японии планируют выделить более триллиона иен (около 9,6 миллиарда долларов США) на развитие цифровых технологий в стране, в том числе с целью достижения "лидерства в сфере систем мобильной связи шестого поколения (6G), заявил в ходе пресс-конференции в пятницу премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Как передает Report, трансляцию вел телеканал NHK.

"Мы подготовили сумму в размере более триллиона иен (около 9,6 миллиарда долларов США) на сферу цифровых технологий", — отметил премьер.

В частности, средства будут направлены на расширение перечня государственных услуг, предоставляемых онлайн, развитие системы баллов по различным картам, а также на продвижение и развитие систем мобильной связи пятого и шестого поколений.

С этого года в Японии появилась должность министра по цифровой реформе, она была учреждена премьер-министром Сугой при формировании своего правительства в августе этого года. Спустя месяц, в сентябре, японское издание "Никкэй" сообщило, что к осени 2021 года в стране появится министерство по цифровой реформе, основной задачей которого будет цифровизация определенных административных процедур.

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Версия на английском языке Japan plans to allocate 9.6 billion dollars for development of digital technologies

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