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"Яндекс" выпустил безопасную версию собственного браузера

"Яндекс" выпустил безопасную версию собственного браузера У "Яндекс Браузера" появилась новая версия с повышенной безопасностью, предназначенная для использования в бизнес-организациях.
ИКТ
2 марта 2023 г. 18:30
Яндекс выпустил безопасную версию собственного браузера

У "Яндекс Браузера" появилась новая версия с повышенной безопасностью, предназначенная для использования в бизнес-организациях.

Как передает Report, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

Утверждается, что расширенная версия браузера исключает отправку статистики использования за пределы компании, повышает удобность работы локальных IT-специалистов, а также открывает доступ к приоритетной техподдержке.

"В продукте реализована защита от трекеров – с ней злоумышленникам будет сложнее совершать направленные атаки на отдельных сотрудников для получения доступа ко внутренним данным всего предприятия", – гласит пресс-релиз "Яндекса".

Под приоритетной техподдержкой подразумевается получение ответов от "Яндекс" в течение одного часа, а также возможность групповых звонков с участием инженеров и тестировщиков IT-гиганта.

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