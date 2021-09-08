"Яндекс" подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, которая стала крупнейшей в истории рунета.
Как передает Report, об этом газете "Ведомости" сообщил официальный представитель компании.
"Высокопоставленный источник в "Яндексе" заявил, что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета", - пишет издание.
Масштабы кибератаки также подтвердила американская компания Cloudflare, специализирующаяся на мониторинге кибератак и сотрудничающая с "Яндексом".
"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», - приводит газета слова другого собеседника в "Яндексе".