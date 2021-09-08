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"Яндекс" подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

"Яндекс" подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, которая стала крупнейшей в истории рунета.
ИКТ
8 сентября 2021 г. 05:42
Яндекс подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, которая стала крупнейшей в истории рунета.

Как передает Report, об этом газете "Ведомости" сообщил официальный представитель компании.

"Высокопоставленный источник в "Яндексе" заявил, что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета", - пишет издание.

Масштабы кибератаки также подтвердила американская компания Cloudflare, специализирующаяся на мониторинге кибератак и сотрудничающая с "Яндексом".

"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», - приводит газета слова другого собеседника в "Яндексе".

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